Суд Киева разрешил допросить экс-премьера Азарова по делу Януковича, но без помощи РФ

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал стороне защиты в допросе ряда свидетелей по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича в порядке международной правовой помощи, то есть через органы России, разрешив допросить их без привлечения РФ. Об этом в среду заявил председательствующий под делу судья Владислав Девятко.

"Суд... для обеспечения права на защиту обвиняемого Виктора Януковича постановил ходатайство защиты относительно допроса свидетелей удовлетворить частично, допросить Азарова, Шуляка, Лебедева ... без привлечения органов России", - объявил судья.

Защита просила допросить этих свидетелей в порядке международной правовой помощи, то есть путем видеоконференции с привлечением к этому процессу соответствующих органов Российской Федерации, поскольку эти свидетели проживают в России. Однако обвинение предложило допросить их путем видеоконференции без привлечения органов России - таким образом, как ранее в среду была допрошена свидетельница защиты Оксана Медиева, которая в момент показаний пребывала на территории Крыма. Суд поддержал мнение прокуроров.

Для допроса Азарова, Шуляка и Лебедева суд предложил даты 27,28 и 29 марта.