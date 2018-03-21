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СМИ: массовое захоронение убитых боевиками военных обнаружено на севере Ирака

Международная панорама
21 марта, 14:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

По данным телеканала, 157 тел были обнаружены в окрестностях президентских дворцов в Тикрите

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ТАСС, 21 марта. Массовое захоронение иракских военнослужащих, убитых боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), обнаружено на севере республики. Об этом в среду со ссылкой на местные власти сообщил телеканал Al Sumaria.

По данным телеканала, 157 тел были обнаружены в окрестностях президентских дворцов в Тикрите. В настоящее время медики готовятся приступить к эксгумации останков погибших.

Отмечается, что военнослужащие стали жертвами массовой расправы на авиабазе Спайкер в 2014 году, когда боевики ИГ захватили Тикрит и взяли в плен 1,7 тыс. иракских солдат.

Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.

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