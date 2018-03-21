МИД Турции: Анкара и Вашингтон достигли понимания в вопросах по Манбиджу

АНКАРА, 21 марта. /ТАСС/. Турция и США достигли понимания, а не соглашения по сирийскому городу Манбиджу. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре, трансляцию которой вел телеканал Haberturk.

"Мы не говорили, что мы достигли соглашения. Мы сообщили о том, что между нами достигнуто понимание. Мы сможем заявить о договоренности после того, как наши рабочие группы согласуют дорожную карту", - сказал он.

По словам главы МИД, "дело не закончится одним лишь Манбиджем и выводом из него террористов из отрядов "Силы народной самообороны" (СНС), после Манбиджа очередь дойдет и до других городов".

Турция сейчас проводит на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против СНС и отрядов партии "Демократический союз". Однако ранее президент Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что она может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем "Сил демократической Сирии" (в их состав входят СНС), и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения.

Турецкая сторона не скрывает своего недовольства поддержкой сирийских курдов Соединенными Штатами. Она считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к террористическим группировкам, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть в итоге направлено против Турции.