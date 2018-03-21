Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Турции: Анкара и Вашингтон достигли понимания в вопросах по Манбиджу

Международная панорама
21 марта, 15:16 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 21, марта. /ТАСС

Заявить о договоренности можно будет, когда рабочие группы двух стран согласуют дорожную карту, сказал глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 21 марта. /ТАСС/. Турция и США достигли понимания, а не соглашения по сирийскому городу Манбиджу. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Анкаре, трансляцию которой вел телеканал Haberturk.

Смотрите также

Что известно о турецкой спецоперации в Африне

"Мы не говорили, что мы достигли соглашения. Мы сообщили о том, что между нами достигнуто понимание. Мы сможем заявить о договоренности после того, как наши рабочие группы согласуют дорожную карту", - сказал он.

По словам главы МИД, "дело не закончится одним лишь Манбиджем и выводом из него террористов из отрядов "Силы народной самообороны" (СНС), после Манбиджа очередь дойдет и до других городов".

Турция сейчас проводит на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь" против СНС и отрядов партии "Демократический союз". Однако ранее президент Тайип Эрдоган уже несколько раз заявлял, что она может распространиться на Манбидж, находящийся под контролем "Сил демократической Сирии" (в их состав входят СНС), и настоятельно рекомендовал США вывести оттуда свои подразделения.

Турецкая сторона не скрывает своего недовольства поддержкой сирийских курдов Соединенными Штатами. Она считает, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение отрядам СНС. Анкара ассоциирует эти формирования с Рабочей партией Курдистана, которую причисляет к террористическим группировкам, и утверждает, что полученное ими американское оружие может быть в итоге направлено против Турции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Путин поручил своей администрации проработать переданный ему "список Собчак"
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Times: купленную британцем на eBay фотографию за £7 эксперты оценили в $2 млн
7
Заявление МИД на встрече с послами зарубежных государств по делу Скрипаля. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов