Порошенко подписал закон о запрете ношения оружия в зданиях госорганов власти

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает проносить огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в здания органов государственной власти. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Закон был принят Верховной радой 20 марта в срочном порядке после того, как парламентарий Надежда Савченко появилась в сессионном зале с оружием. По утверждению депутатов, при ней было также несколько боевых гранат. Сама Савченко заявляла, что при ней был наградное оружие, которое ранее ей вручил спикер рады Андрей Парубий.

Согласно документу, теперь запрещается проносить в здание Верховной рады, кабинета министров, администрации президента и других органов государственной власти холодное и огнестрельное оружие. Кроме того, запрещаются также взрывчатые вещества, средства подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, учебные или имитационные боеприпасы, легковоспламеняющиеся жидкости или горючие твердые вещества, пиротехнические средства.

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид заявляла ранее, что около 70 депутатов имеют огнестрельное оружие, отметив, что не знает, ходят ли они с ним в парламенте.