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Порошенко подписал закон о запрете ношения оружия в зданиях госорганов власти

Международная панорама
21 марта, 16:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 21, марта. /ТАСС

Закон был принят после того, как депутат Верховной рады Надежда Савченко появилась в сессионном зале с оружием

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КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который запрещает проносить огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в здания органов государственной власти. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Закон был принят Верховной радой 20 марта в срочном порядке после того, как парламентарий Надежда Савченко появилась в сессионном зале с оружием. По утверждению депутатов, при ней было также несколько боевых гранат. Сама Савченко заявляла, что при ней был наградное оружие, которое ранее ей вручил спикер рады Андрей Парубий.

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Согласно документу, теперь запрещается проносить в здание Верховной рады, кабинета министров, администрации президента и других органов государственной власти холодное и огнестрельное оружие. Кроме того, запрещаются также взрывчатые вещества, средства подрыва, боеприпасы всех видов и образцов, учебные или имитационные боеприпасы, легковоспламеняющиеся жидкости или горючие твердые вещества, пиротехнические средства.

Вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид заявляла ранее, что около 70 депутатов имеют огнестрельное оружие, отметив, что не знает, ходят ли они с ним в парламенте.

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