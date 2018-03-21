Въезд на Украину запрещен почти 650 россиянам

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Запрет на въезд на Украину касается более 600 граждан России. Об этом ТАСС сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян.

"По состоянию на сегодняшнее утро въезд на территорию Украины запрещен почти 650 гражданам России", - отметил Слободян.

Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщала, что только в 2017 году не пропустила в страну около 1500 иностранцев, в том числе артистов и деятелей культуры. Ведомство обосновало запреты, в частности, тем, что эти граждане посещали Крым без разрешения Киева. Недавно, 17 марта, СБУ сообщила, что депортировала журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову в Россию, запретив въезд в страну на три года. Основанием для этого стали ее видеосюжеты, которые в спецслужбе посчитали "антиукраинскими".

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя в марте 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% жителей. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России. С тех пор Украина неоднократно запрещала въезд иностранцам, в том числе российским гражданам. Одним из самых известных инцидентов стал запрет въезда на Украину на три года российской участнице конкурса "Евровидение" Юлии Самойловой. Служба безопасности Украины (СБУ) посчитала, что Самойлова, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление кабинета министров Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

В стране также действует решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о запрете въезда на территорию государства иностранных парламентариев, которые без уведомления Киева посетили Крым. Среди попавших под санкции - представители Франции, Греции, Израиля, Испании, Италии, Сербии и других стран.