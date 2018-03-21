Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: боевики будут выведены из города Хараста под Дамаском на север Сирии

Международная панорама
21 марта, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

С боевиками также проследуют их родственники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 марта. Вооруженная группировка "Ахрар аш-Шам" заявила в понедельник о готовности вывести свои формирования из сирийского города Хараста в Восточной Гуте. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Смотрите также

Что происходит в сирийской Восточной Гуте

По его информации, командование сирийской армии три дня назад предъявило ультиматум боевикам. В ответ "Ахрар аш-Шам" согласилась капитулировать в обмен на предоставление ее отрядам безопасного прохода с оружием в провинцию Идлиб на севере Сирии, которая находится под контролем бандформирований.

По условиям соглашения, вместе с боевиками в Идлиб проследуют их родственники. А те, кто останется в Харасте, смогут воспользоваться амнистией и сдадутся властям для прохождения проверки в правоохранительных органах.

О сроках начала вывода боевиков из пригорода Дамаска сведений нет, однако известно, что первыми его покинут раненые бойцы и мирные жители, которые нуждаются в медицинской помощи.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин ранее сообщил, что для обеспечения безопасного выхода мирных жителей из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте открыт третий гуманитарный коридор. По его сведениям, им воспользовались 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление.

Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению были выведены больше 80 тыс. человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов