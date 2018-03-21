МИД Сирии потребовал от Совбеза ООН остановить обстрелы Дамаска

ТАСС, 21 марта. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН "осудить и остановить преступления, которые творят бандформирования, продолжающие обстрелы мирных кварталов Дамаска". Об говорится распространенном агентством SANA послании МИД республики, направленном генеральному секретарю ООН.

В среду пригород сирийской столицы Джермана был обстрелян из реактивных установок залпового огня. На рынке в районе Кашкол погибло 44 человека, в том числе женщины и дети.

"Сирия призывает Совбез ООН защитить ее граждан от преступных действий и разоблачить подлинные цели, которые преследует война, развязанная против нее империалистическими государствами и их пособниками", - подчеркивается в документе. Дамаск требует также от Саудовской Аравии и Катара "прекратить финансировать и вооружать террористические группировки в Сирии".