Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Сирии потребовал от Совбеза ООН остановить обстрелы Дамаска

Международная панорама
21 марта, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В среду в результате обстрела пригорода сирийской столицы Джермана погибло 44 человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 марта. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН "осудить и остановить преступления, которые творят бандформирования, продолжающие обстрелы мирных кварталов Дамаска". Об говорится распространенном агентством SANA послании МИД республики, направленном генеральному секретарю ООН.

В среду пригород сирийской столицы Джермана был обстрелян из реактивных установок залпового огня. На рынке в районе Кашкол погибло 44 человека, в том числе женщины и дети.

"Сирия призывает Совбез ООН защитить ее граждан от преступных действий и разоблачить подлинные цели, которые преследует война, развязанная против нее империалистическими государствами и их пособниками", - подчеркивается в документе. Дамаск требует также от Саудовской Аравии и Катара "прекратить финансировать и вооружать террористические группировки в Сирии".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Катар Сирия Саудовская Аравия
Темы
Кризис в Сирии
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов