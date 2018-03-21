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В ООН выразили сожаление в связи с недопуском россиян на выборы 18 марта на Украине

Международная панорама
21 марта, 17:08 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 21, марта. /ТАСС

В организации также выразили надежду, что на предстоящих выборах в стране все граждане смогут воспользоваться своим избирательным правом

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ЖЕНЕВА, 21 марта. /ТАСС/. Недопуск украинскими властями проживающих на Украине россиян на участки для голосования на выборах президента РФ 18 марта не остался незамеченным в ООН. Об этом заявила заместитель верховного комиссара ООН по правам человека Кейт Гилмор, выразив "сожаление", что россияне не смогли проголосовать.

"Мы выражаем сожаление тем, что, как сообщается, граждане Российской Федерации, живущие на Украине, не могли воспользоваться своим правом проголосовать на выборах", - сказала она, выступая на проходящей в Женеве сессии Совета ООН по правам человека.

Гилмор выразила надежду, что на предстоящих выборах на Украине "все украинские граждане смогут воспользоваться своим избирательным правом". "Мы призываем все стороны обеспечить, чтобы это произошло", - сказала она.

Заявление Гилмор о недопуске россиян на выборы стало ответом на выступление на сессии в среду российской делегации, призвавшей Наблюдательную миссию ООН по правам человека на Украине дать оценку действиям украинских властей. "Хотели бы призвать Наблюдательную миссию в следующем докладе дать оценку действиям официального Киева в части недопуска российских граждан в посольство и генеральные консульства России на территории Украины в день выборов президента Российской Федерации 18 марта, - отметил представитель делегации РФ Сергей Кондратьев. - Такое решение украинских властей идет вразрез с международными правозащитными нормами и положениями тех универсальных и региональных договоров, участником которых является Киев".

Из десятков тысяч находящихся на Украине россиян избирательными участками 18 марта смогли воспользоваться только сотрудники дипломатических представительств. Для остальных, кто желал проголосовать в посольстве, а также генеральных консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, путь оказался заблокирован кордоном националистов и оцеплением силовиков.

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