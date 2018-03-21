Венесуэла поддержала Россию в деле Скрипаля

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Каракас поддерживает российскую позицию по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и считает, что Лондон должен сотрудничать с Москвой в расследовании. Об этом заявил в среду журналистам посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Мы поддерживаем подход России", - сказал он в среду после брифинга для иностранных послов в МИД РФ. "Только нужно, чтобы британское правительство тоже сотрудничало с российским", - добавил дипломат.

4 марта Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломатов и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.