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Спикер Палаты представителей США пригласил Макрона выступить перед Конгрессом

Международная панорама
21 марта, 18:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

Французский лидер посетит Вашингтон в апреле

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ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан в среду сообщил о том, что пригласил президента Франции Эмманюэля Макрона выступить на совместном заседании американского законодательного органа 25 апреля.

"Я пригласил президента Французской Республики Эмманюэля Макрона выступить на совместном заседании Конгресса 25 апреля", - написал Райан на своей странице в Twitter.

"Франция не только наш старейший союзник, но еще и один из сильнейших. Это особая возможность, опираясь на исторические отношения между двумя странами, подтвердить нашу приверженность борьбе с терроризмом, как внутри наших государств, так и по всему миру", - говорится в заявлении спикера нижней палаты Конгресса, опубликованном на его сайте.

Макрон станет восьмым в истории президентом Франции, который обратится к членам Конгресса. Последним перед американскими законодателями выступал Николя Саркози в ноябре 2007 года.

Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что Дональд Трамп 24 апреля примет в Белом доме Макрона, который посетит страну с государственным визитом.

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