Экс-сотрудник штаба Трампа: в кампании не обращалась к Cambridge Analytica до июня 2016

НЬЮ-ЙОРК, 21 марта. /ТАСС/. В предвыборной кампании Дональда Трампа не обращались к услугам британской аналитической компании Cambridge Analytica по крайней мере до июня 2016 года. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала Fox News бывший менеджер предвыборной кампании республиканца Кори Левандовски.

"Я занимался предвыборной кампанией в течение почти двух лет, Cambridge Analytica не была все это время нашим подрядчиком. Я не знаю, кто решил их нанять после того, как я ушел", - уточнил он.

В понедельник британский телеканал Channel 4 представил фильм-расследование, в котором глава Cambridge Analytica Александр Никс, снятый скрытой камерой, рассказывает, что эта компания вмешалась более чем в 200 выборов по всему миру, прибегая к взяткам, провокациям и распространению порочащей кандидатов информации в интернете. В тот же день стало известно, что расследование этого скандала намерен провести Европарламент.

"Они [Cambridge Analytica] несколько раз предлагали нам свои услуги, но я отказался", - заявил Левандовски, не пояснив причины такого решения. Он признал, что разработки подобных компаний позволяют точнее определять целевую аудиторию политиков, которые баллотируются на те или иные государственные должности. "Я считаю, что каждая изощренная предвыборная кампания старается проводить таргетирование людей, отталкиваясь от модели своего идеального потенциального избирателя. Этим занимались штаб Хиллари Клинтон, штабы ведущих кандидатов в губернаторы и сенаторы", - констатировал Левандовски.

Он ушел с поста менеджера избирательной кампании Трампа в июне 2016 года, то есть еще до завершения президентской гонки. Левандовски в 2017 и 2018 годах давал показания членам спецкомитетов по разведке обеих палат Конгресса США в связи с расследованием, касающимся утверждений о вмешательстве РФ в американские выборы.