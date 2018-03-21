Украинский телеканал уволил режиссера за показ в эфире карты страны без Крыма

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Украинский телеканал СТБ уволил режиссера монтажа проекта "Холостяк" за показ в эфире карты Украины без Крыма. Об этом сообщила пресс-служба телеканала в среду.

"Телеканал СТБ завершил служебное расследование относительно недопустимого инцидента с картой Украины, на которой не было полуострова Крым. Выяснилось, что ситуация возникла из-за некорректного подхода режиссера монтажа проекта к использованию источников инфографики", - сказано в сообщении. В нем уточняется, что в результате этого 16 марта в эфире телеканала появилась карта Украины, очертания которой "противоречат позиции СТБ о государственных границах страны и статуса полуострова Крым как неотъемлемой части Украины".

В результате сотрудник был уволен, а телеканал принес извинения телезрителям.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7 и 95,6 процента жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.