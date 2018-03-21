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Нетаньяху: Израиль атаковал реактор в Сирии, чтобы не позволить ей создать ядерное оружие

Международная панорама
21 марта, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Израильская армия и служба разведки "Моссад" заслуживают похвалы за уничтожение ректора, сказал премьер страны

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ТАСС, 21 марта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что еврейское государство уничтожило секретный ядерный реактор в Сирии в 2007 году, чтобы помешать Дамаску разработать ядерное оружие.

"Правительство Израиля, Армия обороны Израиля и "Моссад" (внешняя разведка - прим. ТАСС) не дали Сирии развить ядерный потенциал. И за это они заслуживают всяческих похвал. Политика Израиля остается последовательной: мы не даем нашим врагам разрабатывать ядерное оружие", - написал премьер-министр в Twitter.

Ранее в среду Армия обороны Израиля впервые официально признала, что в 2007 году разбомбила секретный ядерный реактор в городе Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Объект в тот момент находился на финальной стадии разработки. В операции под кодовым названием "Фруктовый сад" участвовали истребители F-15 и F-16, уточнили в ЦАХАЛ.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страны Ближнего Востока должны извлечь урок из этой операции, которую Либерман считает "смелым и историческим поступком". Министр по делам разведслужб Исраэль Кац назвал уничтожение реактора сигналом для Ирана.

В апреле 2008 года администрация президента США Джорджа Буша - младшего заявила о своей уверенности в том, что Сирия строила секретный ядерный реактор "не для мирных целей". Впоследствии МАГАТЭ собиралась провести расследование на территории сирийских военных объектов, но получила отказ. Израиль до сегодняшнего дня не комментировал авиаудар.

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