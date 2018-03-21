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Властям штатов США запретили покупать продукты "Лаборатории Касперского" за госсредства

Международная панорама
21 марта, 19:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

По мнению американского МВД, использование продуктов "Лаборатории Касперского" может представлять риски для информационной безопасности государства

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ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Антивирусные компьютерные программы "Лаборатории Касперского" изъяты из каталога Управления по оказанию услуг общего профиля (General Services Administration, GSA). Об этом заявила в среду на слушаниях в спецкомитете Сената Конгресса США министр внутренней безопасности страны Кирстьен Нильсен.

Нахождение в каталоге давало право властным структурам штатов приобретать это ПО за счет средств федерального бюджета.

"Как вы знаете, мы выпустили обязательную к выполнению директиву об изъятии этих программ из федеральных компьютерных систем. Мы не имеем полномочий обязывать штаты делать это, но мы исключили их [это ПО] из каталога GSA, который позволяет штатам покупать [эти программы] за счет средств федерального бюджета", - сказала она.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджете Пентагона, который ввел запрет на использование продукции "Лаборатории Касперского" и ее дочерних структур в любых госучреждениях. До этого министерство внутренней безопасности США предписало министерствам и агентствам прекратить использование продуктов этой международной компании, центральный офис которой находится в Москве. По мнению министерства, использование продуктов "Лаборатории Касперского" может представлять риски для информационной безопасности государства.

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