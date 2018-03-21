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США вводят ограничения против 15 нефтяных компаний в Южном Судане

Международная панорама
21 марта, 19:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

Представитель Госдепа Хезер Науэрт сказала, что власти Южного Судана используют доход от этих компаний "для поддержки нерегулярных формирований"

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ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. США вводят ограничительные меры в отношении 15 компаний Южного Судана, связанных с добычей нефти, прибыль которых используется властями страны для поддержки "нерегулярных формирований". Об этом журналистам в среду сообщила начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Включив эти структуры в список министерства торговли, Соединенные Штаты вводят обязательное лицензирование на весь экспорт, реэкспорт и передачу любых произведенных в США товаров этим компаниям", - говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства.

Названия этих фирм будут опубликованы 22 марта.

Науэрт отметила, что данные компании служат источником дохода для правительства Южного Судана. "К сожалению, власти Южного Судана и коррумпированные чиновники используют эту прибыль для закупки оружия и финансовой поддержки нерегулярных формирований с целью подрыва мира, безопасности и стабильности Южного Судана вместо того, чтобы способствовать благосостоянию и отреагировать на нынешние неотложные нужды населения страны", - добавила она. Науэрт заверила, что Вашингтон готов предпринять и другие действия в отношении тех, кто, по мнению США, создает нестабильность в Южном Судане.

Ситуация там обострилась 7 июля 2016 года, за два дня до пятой годовщины независимости страны. Несмотря на подписанное мирное соглашение, в столице возобновились столкновения между сторонниками президента Салвы Киира и его заместителя Риека Машара. Миротворцы ООН, дислоцированные в Джубе, не смогли предотвратить насилие в отношении мирных жителей, что подтвердило внутреннее расследование, проведенное секретариатом всемирной организации. В августе 2016 года Совбез ООН одобрил отправку в страну дополнительного четырехтысячного африканского контингента для защиты мирных жителей, однако военнослужащие начали прибывать в Джубу только во второй половине прошлого года.

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