Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генералы России и США обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Международная панорама
21 марта, 20:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

Стороны решили не предавать гласности детали разговора

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов обсудили в среду по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер.

"Беседа между ними была сосредоточена на Сирии и других вопросах, вызывающих взаимное беспокойство", - подчеркнул Райдер в распространенном заявлении.

"В соответствии со сложившейся практикой оба согласились с тем, что не следует предавать гласности детали их разговора", - добавил полковник.

Генерал Герасимов заявил 13 марта о готовящейся в Сирии провокации против правительственных войск с использованием химического оружия, последствием которой может стать ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. По его словам, Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США, если возникнет угроза находящимся там российским военным.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Данфорд, Джозеф Герасимов, Валерий Васильевич
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РБК отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
4
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Евгений Савченко: запоминается последнее
7
Пеле сказал: "Вы забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов