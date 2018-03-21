Генералы России и США обсудили по телефону ситуацию в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд и начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов обсудили в среду по телефону ситуацию в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы КНШ полковник Патрик Райдер.

"Беседа между ними была сосредоточена на Сирии и других вопросах, вызывающих взаимное беспокойство", - подчеркнул Райдер в распространенном заявлении.

"В соответствии со сложившейся практикой оба согласились с тем, что не следует предавать гласности детали их разговора", - добавил полковник.

Генерал Герасимов заявил 13 марта о готовящейся в Сирии провокации против правительственных войск с использованием химического оружия, последствием которой может стать ракетно-бомбовый удар США по Дамаску. По его словам, Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия против вероятного ракетного удара США, если возникнет угроза находящимся там российским военным.