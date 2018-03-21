В Исламабаде прошло заседание рабочей группы РФ и Пакистана по борьбе с терроризмом

ИСЛАМАБАД, 21 марта /ТАСС/. Седьмое заседание совместной российско-пакистанской рабочей группы по борьбе с терроризмом состоялось в среду в Исламабаде. Об этом сообщается в заявлении МИД Пакистана.

В нем говорится, что пакистанская сторона была представлена начальником департамента по вопросам борьбы с терроризмом МИД республики. Российскую делегацию возглавлял директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся борьбы с терроризмом на региональном и глобальном уровне, двустороннее сотрудничество в этом направлении, а также предпринимаемые в данном контексте усилия, - говорится в пресс-релизе. - Было достигнуто понимание, что терроризм является общей угрозой, которая требует совместных усилий международного сообщества для ее искоренения".

Стороны также выразили серьезную озабоченность растущей угрозой деятельности террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "Несмотря на значительные успехи в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке, боевики, которые бегут из зон конфликта, могут представлять большую угрозу в разных частях света. Странам региона необходимо объединить свои усилия для противодействия им", - говорится в заявлении.

"Россия и Пакистан подтвердили свою готовность и дальше взаимодействовать в вопросах борьбы с терроризмом. Стороны также согласились перевести сотрудничество на поля ООН и других международных организаций", - передает МИД Пакистана, отмечая, что следующее заседание группы состоится в Москве в 2019 году.