Великобритания выделит более $20 млн на увеличение дипкорпусов за границей на фоне Brexit

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании увеличит на 15% количество постов в зарубежных дипломатических представительствах по всему миру, создав в предстоящие два года не менее 250 новых вакансий. Как говорится в поступившем в среду в ТАСС коммюнике Foreign Office, всего будут открыты 10 новых диппредставительств, а главная цель этого шага - "укрепление отношений со старыми союзниками и формирование новых отношений по всему миру в тот момент, когда Великобритания покидает ЕС".

Глава британского МИД Борис Джонсон, слова которого приводятся в коммюнике, заявил, что подобное расширение численности дипсостава за рубежом "наилучшим способом будет отвечать нашим (британским - прим. ТАСС) интересам за рубежом и защищать безопасность и благополучнее людей дома".

На указанные цели будет выделено в общей сложности £15,1 млн ($21 млн) в рамках расходов, запланированных по статье подготовки к выходу из ЕС в 2018-2019 годах.

Всего на данный момент на британский МИД работает 12,5 тыс. человек по всему миру, в том числе в 274 дипломатических представительствах в 169 странах и территориях.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.