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Трамп и Макрон выразили солидарность с Лондоном по делу Скрипаля

Международная панорама
21 марта, 20:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 21, марта. /ТАСС

Президенты США и Франции также обсудили тему пошлин на сталь и алюминий

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ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в среду вновь выразили свою солидарность с Лондоном по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президенты подтвердили свою солидарность с Великобританией в связи с использованием Россией химического оружия против частных лиц на британской территории и согласились с необходимостью предпринять действия с тем, чтобы Россия понесла за это ответственность", - говорится в распространенном заявлении.

"Они также обсудили, как США и Европа могут прийти к согласию относительно пошлин [на сталь и алюминий]", - добавила пресс-служба.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный несколько лет назад в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно- паралитического вещества. Власти королевства обвинили в причастности к отравлению Россию, но доказательств не предоставили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

В минувший четверг начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт отметила, что Вашингтон не исключает введения дополнительных санкций в отношении Москвы под предлогом ее причастности к покушению на Скрипаля.

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Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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