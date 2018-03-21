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Джеффри Фелтман покидает пост замгенсека ООН

Международная панорама
21 марта, 20:59 UTC+3 ООН ООН 21, марта. /ТАСС

Заместитель генерального секретаря не присутствовал на переговорах по КНДР в Хельсинки

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ООН, 21 марта. /ТАСС/. Американец Джеффри Фелтман на следующей неделе покинет пост заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам, который он занимает с 2012 года. Об этом объявил в среду журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

"Следующая неделя будет для него последней в ООН", - сказал он, отвечая на вопрос об участии Фелтмана в переговорах по КНДР, которые состоялись в Хельсинки. По его словам, заместитель генсека не присутствовал на встрече в финской столице. ООН была представлена юристом из департамента политических вопросов.

Джеффри Фелтман присоединился к ООН в 2012 году, когда бывший генеральный секретарь Пан Ги Мун назначил его своим заместителем по политическим вопросам. До этого он почти 30 лет проработал во внешнеполитическом ведомстве США, в том числе занимал пост помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока, а также был послом в Ливане.

В ООН ему было доверена роль советника генсека по вопросам мира и безопасности, а также куратора посреднических усилий всемирной организации и политических миссий в различных частях света. В конце 2017 года Фелтман нанес визит в Пхеньян, после которого началось потепление отношений между КНДР, Республикой Кореей и Соединенными Штатами.

Ожидается, что на следующей неделе Фелтман даст прощальную пресс-конференцию в штаб-квартире ООН. Кто будет его преемником, пока не сообщается.

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