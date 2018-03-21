СМИ: Саркози освободили из-под стражи

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Полицейские завершили допрос бывшего президента Франции Николя Саркози. Об этом сообщил в среду телеканал BFMTV. По его данным, допрос продолжался 25 часов и проводился в рамках расследования возможного незаконного финансирования Ливией президентской кампании Саркози в 2007 году.

Саркози был вызван в город Нантер, где расположено Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями утром во вторник. Он был помещен в ходе допроса под стражу и не имел права покидать здание без специального разрешения. Тем не менее вечером во вторник ему, с учетом того, что он бывший президент Франции, было предоставлено право провести ночь дома. В 8 часов утра среды допрос продолжился, сейчас политик освобожден из-под стражи.

По данным телеканала, в ближайшее время в Нантер должны прибыть три французских судьи, которые могут предъявить Саркози обвинения, либо же сообщить ему, что он будет проходить по делу о финансировании в качестве свидетеля.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

В рамках расследования нелегального получения средств со стороны Ливии Саркози задерживается для дачи показаний впервые. Следствие по этому делу было начато пять лет назад. Следователи располагают показаниями посредника, Зиада Таккьедина, который утверждает, что передал представителям Саркози и ему лично "три чемоданчика с деньгами, полученными из Ливии". По данным СМИ, речи идет не менее чем о €5 млн.

Опасные показания

Выступая в эфире телеканала BFMTV вечером в среду, Таккьедин, уже давший в 2016 году подробные показания французским следователям, подтвердил передачу денег. "Первый из чемоданов, в котором находилось €1,5 млн, я передал в здании МВД Франции Клоду Геану, бывшему тогда помощником Саркози, находившемуся на посту министра. Второй, с €2 млн, я отдал лично Саркози. Третий я передал при встрече им обоим", - сказал бизнесмен.

В то же время он отрицал, что эти деньги из Ливии были направлены именно на финансирование предвыборной кампании Саркози. "Эти средства были переданы из Ливии в виде оплаты за действия Франции по защите ливийских морских границ ее военными кораблями и самолетами, а также за подготовку ливийских специалистов из силовых ведомств", - сказал Таккьедин.

Однако при этом он сообщил, что для финансирования предвыборной кампании Саркози "были предназначены другие переводы денег из Ливии". Отвечая во вторник на вопрос ведущего телеканала Эл-се-и о том, что Саркози назвал его "лжецом и манипулятором", Таккьедин ответил, что сам считает Саркози "лжецом". "Все посетители, входящие в МВД Франции, тщательно регистрируются в специальном журнале. Можно легко проверить, что такие встречи имели место в указанные мною дни", - сказал он.