СМИ: президент Перу уходит в отставку

ТАСС, 21 марта. Президент Перу Педро Пабло Кучински передал Конгрессу (однопалатному парламенту) страны прошение об отставке. Об этом сообщила в среду газета La Republica.

По ее информации, решение покинуть пост глава государства принял после экстренного совещания с министрами своего правительства. Это произошло за день до рассмотрения парламентом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht.

Политический кризис в Перу усугубился после публикации компрометирующих Кучински материалов. Во вторник, 20 марта, крупнейшая оппозиционная партия страны "Народная сила" передала в местные СМИ видеозаписи, сделанные скрытыми камерами. Из этих материалов следует, что близкие к президенту страны парламентарии пытались убедить своих коллег проголосовать против импичмента.

В обмен на лояльность законодателям обещали ускоренное выделение средств на их проекты, различные привилегии в работе, а в некоторых случаях и наличные деньги. Сторонники президента, которые фигурируют на записях, заявили, что речь шла об обычном хвастовстве, и обвинили оппозицию в искажении содержания материалов.

Дальнейшие шаги

Прошение президента об отставке должно быть утверждено на заседании парламента, которое, как ожидается, состоится в четверг, 22 марта. Если Кучински покинет свой пост, обязанности главы государства будет исполнять первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо, который по совместительству является послом Перу в Канаде.

Если же он по каким-то причинам откажется от этой роли, тогда президентское кресло перейдет ко второму вице-президенту Перу Мерседес Араос. Сейчас она также занимает пост главы правительства. Если оба вице-президента окажутся неспособны возглавить республику, временно исполняющим обязанности президента будет назначен спикер парламента. Однако в этом случае будут созваны досрочные выборы.

Попытки импичмента

Инициатива об отставке Кучински возникла из-за коррупционного скандала вокруг бразильской строительной корпорации Odebrecht. В конце 2017 года стало известно, что в период с 2004 по 2013 год эта компания перевела фирмам, связанным с действующим президентом, около $4,8 млн в качестве вознаграждения за "консультационные услуги". Кроме того, 28 февраля бывший топ-менеджер Odebrecht Жоржи Барата на допросе заявил, что финансировал избирательную кампанию Кучински. Глава государства неоднократно отрицал факт получения денег от бразильской компании, поэтому теперь оппоненты обвиняют его во лжи.

Речь идет об уже второй попытке отправить Кучински в отставку, которая предпринималась за последние три месяца. В конце декабря по итогам первого процесса импичмента глава государства сохранил свой мандат - за его отставку проголосовали 78 депутатов, и этого оказалось недостаточно. Согласно национальному законодательству, для смещения президента Перу с должности данную инициативу должны поддержать не менее 87 из 130 парламентариев.

Кризис в преддверии саммита

Политический кризис в Перу развивается на фоне подготовки страны к приему одного из важнейших региональных форумов. 13-14 апреля в Лиме состоится Саммит Америк - встреча глав государств и правительств стран Западного полушария, которые проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей 35 стран. Как ранее сообщили в Белом доме, в этом форуме намерен принять участие президент США Дональд Трамп. Причем визит американского лидера в Перу должен стать его первой поездкой в регион в этом статусе.