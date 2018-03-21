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Трамп вновь заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией

Международная панорама
21 марта, 22:02 дата обновления: 21 марта, 22:29 UTC+3

Глава Белого дома считает, что Москва может помочь в решении кризисов вокруг КНДР, Сирии и Украины

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ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду на своей странице в Twitter заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, выразив несогласие с теми, кто призывает его к критике российского президента Владимира Путина.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом [экс-президент Барак] Обама тоже звонил ему). Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели от меня, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!" - убежден Трамп.

"Поладить с Россией и другими [странами] было бы хорошо, а вовсе не плохо", - добавил он. "Они [россияне] могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже надвигающейся гонкой вооружений", - считает Трамп.

"[43-й президент США Джордж] Буш пытался поладить [с Россией], но ему не хватило смекалки. [44-й президент США Барак] Обама и [его госсекретарь Хиллари] Клинтон [тоже] пытались, но у них не было энергии или взаимопонимания - вспомните "перезагрузку". Мир посредством силы!" - написал Трамп.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 марта договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку их двусторонней встречи. Трамп позднее заявил, что не исключает встречи с Путиным "в не столь далеком будущем" для обсуждения гонки вооружений, КНДР и ситуации вокруг Украины. Он не уточнил, где и когда именно может пройти следующий раунд российско-американских переговоров на высшем уровне.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Буш, Джордж (младший) Путин, Владимир Владимирович
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