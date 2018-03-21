Трамп вновь заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду на своей странице в Twitter заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией, выразив несогласие с теми, кто призывает его к критике российского президента Владимира Путина.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

"Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом [экс-президент Барак] Обама тоже звонил ему). Лживые СМИ сошли с ума, потому что хотели от меня, чтобы я устроил ему разнос. Они не правы!" - убежден Трамп.

"Поладить с Россией и другими [странами] было бы хорошо, а вовсе не плохо", - добавил он. "Они [россияне] могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГ, Ираном и даже надвигающейся гонкой вооружений", - считает Трамп.

"[43-й президент США Джордж] Буш пытался поладить [с Россией], но ему не хватило смекалки. [44-й президент США Барак] Обама и [его госсекретарь Хиллари] Клинтон [тоже] пытались, но у них не было энергии или взаимопонимания - вспомните "перезагрузку". Мир посредством силы!" - написал Трамп.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 20 марта договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку их двусторонней встречи. Трамп позднее заявил, что не исключает встречи с Путиным "в не столь далеком будущем" для обсуждения гонки вооружений, КНДР и ситуации вокруг Украины. Он не уточнил, где и когда именно может пройти следующий раунд российско-американских переговоров на высшем уровне.