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СМИ: вице-президент Перу возвращается в страну после сообщений об отставке Кучински

Международная панорама
21 марта, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Вискарра Корнехо должен исполнять обязанности главы государства в случае отставки президента

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ТАСС, 21 марта. Первый вице-президент Перу Мартин Альберто Вискарра Корнехо экстренно возвращается в страну после сообщений об отставке главы государства Педро Пабло Кучински. Об этом сообщил в среду телеканал TV Peru.

По его данным, самолет политика должен приземлиться в 16:00 по местному времени (00:00 мск) в Лиме. Согласно конституции Перу, именно Вискарра Корнехо, который по совместительству является послом южноамериканской страны в Канаде, должен исполнять обязанности главы государства в случае отставки президента.

Если же он по каким-то причинам откажется от этой роли, президентское кресло перейдет ко второму вице-президенту Перу Мерседес Араос. Сейчас она также занимает пост главы правительства. Если оба вице-президента окажутся неспособны возглавить республику, временно исполняющим обязанности президента будет назначен спикер парламента. Однако в этом случае будут созваны досрочные выборы.

Ранее газета La Republica сообщила, что Кучински передал Конгрессу (однопалатному парламенту) страны прошение об отставке. Это произошло за день до рассмотрения законодательным органом инициативы об импичменте Кучински в связи с резонансным делом о коррупционных схемах, которые применялись бразильской строительной корпорацией Odebrecht. Официального подтверждения информации об отставке президента пока нет.

Политический кризис в Перу усугубился после публикации компрометирующих Кучински материалов. Во вторник, 20 марта, крупнейшая оппозиционная партия страны "Народная сила" передала в местные СМИ видеозаписи, сделанные скрытыми камерами. Из этих материалов следует, что близкие к президенту страны парламентарии пытались убедить своих коллег проголосовать против импичмента в обмен на различные привилегии.

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