Макрон выступил за обсуждение на общеевропейском уровне инцидента в Солсбери

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что представителям стран Европейского союза необходимо вести совместное обсуждение инцидента с Солсбери с бывшим полковник ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом он заявил в среду в Гааге в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Марком Рютте. Трансляция выступления Макрона велась в Twitter Елисейского дворца.

"Следует скоординированно и на общеевропейском уровне обсудить вопрос о происшедшем в Великобритании. Совершенно очевидно, что то, что там произошло, не должно остаться без должного ответа", - сказал Макрон.

"Я провел в ходе визита переговоры в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с ее генеральным директором Ахметом Узюмджю. Я подтвердил этой организации полную поддержку со стороны Франции как в том, что касается ситуации в Сирии, где ОЗХО ведет очень важную работу, так и в том, что касается того, что произошло в Солсбери, в Великобритании. Там в настоящее время ОЗХО оказывает помощь и поддержку нашим британским друзьям, которым я также хочу высказать всю солидарность и поддержку Франции", - добавил Макрон.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.