Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон выступил за обсуждение на общеевропейском уровне инцидента в Солсбери

Международная панорама
21 марта, 23:01 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 21, марта. /ТАСС

Президент Франции заявил о необходимости скоординированно и на общеевропейском уровне обсудить вопрос о происшедшем в Великобритании

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что представителям стран Европейского союза необходимо вести совместное обсуждение инцидента с Солсбери с бывшим полковник ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом он заявил в среду в Гааге в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Марком Рютте. Трансляция выступления Макрона велась в Twitter Елисейского дворца.

"Следует скоординированно и на общеевропейском уровне обсудить вопрос о происшедшем в Великобритании. Совершенно очевидно, что то, что там произошло, не должно остаться без должного ответа", - сказал Макрон.

Смотрите также

Какие санкции грозят России по делу Скрипаля

"Я провел в ходе визита переговоры в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с ее генеральным директором Ахметом Узюмджю. Я подтвердил этой организации полную поддержку со стороны Франции как в том, что касается ситуации в Сирии, где ОЗХО ведет очень важную работу, так и в том, что касается того, что произошло в Солсбери, в Великобритании. Там в настоящее время ОЗХО оказывает помощь и поддержку нашим британским друзьям, которым я также хочу высказать всю солидарность и поддержку Франции", - добавил Макрон.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Макрон, Эмманюэль
Страны
Сирия Россия Франция Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
2
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
6
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
7
Столичные спасатели завершили работы на месте обрушения дома в центре Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов