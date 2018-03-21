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СМИ: Саркози предъявлены обвинения по делу о финансировании со стороны Ливии

Международная панорама
21 марта, 23:06 дата обновления: 21 марта, 23:25 UTC+3

Экс-президент Франции будет находиться под судебным контролем, отмечает газета Le Monde

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ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Бывшему президенту Франции Николя Саркози предъявлены обвинения по делу о незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года Ливией. Об этом сообщила в среду газета Le Monde.

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Бывший глава государства будет находиться под судебным контролем. Обвинения предъявлены по статьям "Пассивная коррупция" (получение взяток - прим. ТАСС), "Нелегальное финансирование предвыборной кампании", "Нелегальное получение и владение государственными средствами" (Ливии - прим. ТАСС). После допроса в Центральном управлении по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями, длившегося 26 часов, Саркози отправился домой в 16-й округ Парижа.

Какие именно меры по судебному контролю будут применены в отношении Саркози, не уточняется. По французским законам это может быть ограничение в контактах, прежде всего запрет общаться с другими фигурантами дела. Также находящемуся под таким контролем может быть запрещено покидать территорию страны, отправлять и получать денежные переводы. Как сообщили телеканалу BFMTV источники в юридических кругах, Саркози отрицает вину в связи с предъявленными обвинениями.

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