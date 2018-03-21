СМИ: базу США Bondsteel в Косове возглавил полковник, готовивший ВСУ к войне в Донбассе

БЕЛГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Американская база Bondsteel в непризнанном Косове получила нового командира. Как сообщила в среду сербская газета Blic, новым командующим крупнейшей американской базы в Европе станет полковник Ник Дучич, который до этого готовил солдат ВС Украины к войне на востоке страны.

Назначение Дучича вызвало в Сербии большой интерес из-за того, что предки полковника эмигрировали в США из Сербии. "Я первый американский офицер сербского происхождения, который командует Многонациональной военной группировкой "Восток". Американские войска под моим командованием продолжат помогать развитию стабильного Косова", - заявил полковник в своем первом выступлении.

В то же время один из авторитетных военных экспертов в Сербии - Мирослав Лазански - в эфире национального телевидения заявил, что не питает никаких иллюзий в связи с происхождением американского офицера. "Наши люди там очень быстро ассимилируются, более того, они хотят доказать свою верность Америке, поэтому я ничего не ожидаю от его назначения", - сказал эксперт.

Газета Blic сообщает, что с 2008 по 2010 год Дучич работал на Украине, затем в 2014 году окончил магистратуру в университете Мериленд по специальности инженер-ядерщик, а до этого учился в Калифорнийском политехническом университете. В 2011 и 2012 годах совершил минимум две командировки в Ирак, а после начала военного конфликта в Донбассе Дучич вернулся на Украину, где на Яворовском военном полигоне во Львовской области руководил программой переподготовки солдат ВСУ, воевавших в Донбассе. Одновременно он занимал должность командира 79-й пехотной бригады, которая входит в состав национальной гвардии Калифорнии. Отмечается, что в 2017 году он оказывал Украине помощь в создании военной базы на западе страны.

Во время командировки на Украину Дучич был замешан в скандале с поставками старой техники в украинские ВС под видом новой, в том числе многократно выступал в украинской прессе, доказывая, что Пентагон поставлял для войны в Донбассе "самую надежную технику". Кроме того, в интервью украинскому изданию "Обозреватель" в июне 2017 года Дучич рассказывал, какие именно тренировки он проводил с солдатами ВСУ. "Мы узнавали новейшие методы, используемые противником, чтобы понять, как мы могли бы корректировать тренировки, мы были учебной, адаптивной структурой, бравшей этот опыт боевых сценариев и реалий из Донбасса и включавшей их в план обучения в рамках 55-дневных курсов. Тренировки состояли из индивидуальных и коллективных курсов с целью развития лидерских качеств, командной работы и слаженного использования различных видов вооружения; приобретенный опыт позволил улучшить программы обучения в центре подготовки по таким направлениям как широкомасштабные тактические маневры с марш-бросками, огневая подготовка с применением систем ПВО".

Дучич заявлял, что созданный им тренировочный центр выйдет на полную мощность к 2018 году, когда "подразделения уровня бригад смогут проходить здесь ротации". "На бригадном уровне украинские войска превосходны. Они смогли начать интеграцию новых систем вооружения и исправить некоторые из логистических недостатков, с которыми шли на Донбасс. Я вижу, что украинские вооруженные силы и их возможности становятся только сильнее с каждым днем, будь то логистика или оборона", - утверждал американец.

Крупнейшая база США в Европе

Camp Bondsteel - основная военная база американского контингента в составе международной миссии KFOR на территории Косова. Объект расположен под городом Урошевац, здесь расположена штаб-квартира Многонациональной оперативной группировки "Восток" под командованием США.

Площадь Бондстил составляет 3,86 кв. км, длина внешнего периметра - около 11,3 км. После окончания бомбардировок Югославии здесь постоянно находились около 50 тыс. солдат, сейчас точных данных о гарнизоне базы нет, приводятся цифры от пяти до 15 тыс.