Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава парламента Каталонии выдвинул нового претендента на пост регионального лидера

Международная панорама
22 марта, 0:38 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 22, марта. /ТАСС

Роже Торрен предложил кандидатуру бывшего официального представителя каталонского правительства Жорди Туруля

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру бывшего официального представителя каталонского правительства, депутата Жорди Туруля на пост регионального лидера. Об этом говорится в распространенном среду сообщении палаты в Twitter.

Смотрите также

Пучдемон предложил вместо себя альтернативного кандидата на пост главы Каталонии

Сторонники Пучдемона просят отклонить иск против его кандидатуры на пост лидера Каталонии

СМИ: Пучдемон озвучил план по созданию "двойного правительства" Каталонии

"Председатель парламента Роже Торрен предлагает Жорди Туруля в качестве нового претендента на пост председателя Женералитета (каталонского правительства) и созывает заседание по кандидатуре", - отмечается в заявлении. Дебаты намечены на четверг на 17:00 по местному времени (19:00 мск).

Изначально на пост главы регионального правительства была предложена кандидатура бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. В связи с этим он не исключал возможности занять данную должность дистанционно. Тем не менее Конституционный суд выступил против такого развития событий.

Тогда Пучдемон предложил, чтобы на пост каталонского лидера была выдвинута кандидатура его соратника депутата Жорди Санчеса, который проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу и был заключен под стражу на время разбирательств в середине октября прошлого года. Тем не менее в среду Санчес отказался от возможности претендовать на данную должность.

Ожидается, что в пятницу Верховный суд (ВС) Испании объявит обвинительные заключения проходящим по "сепаратистскому процессу" политикам. Туруль также числится среди тех, кого прокуратура страны обвиняет в бунте, мятеже и растрате. ВС также должен избрать меру пресечения для подозреваемых.

Если суд решит заключить под стражу на время разбирательств депутата, то он не сможет претендовать на пост регионального лидера. Именно поэтому заседание намечено на четверг, то есть за день до постановления ВС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Провозглашение независимости Каталонии
Персоны
Пучдемон, Карлес
Страны
Испания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
2
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
6
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов