Глава парламента Каталонии выдвинул нового претендента на пост регионального лидера

МАДРИД, 22 марта. /ТАСС/. Председатель парламента Каталонии Роже Торрен выдвинул кандидатуру бывшего официального представителя каталонского правительства, депутата Жорди Туруля на пост регионального лидера. Об этом говорится в распространенном среду сообщении палаты в Twitter.

"Председатель парламента Роже Торрен предлагает Жорди Туруля в качестве нового претендента на пост председателя Женералитета (каталонского правительства) и созывает заседание по кандидатуре", - отмечается в заявлении. Дебаты намечены на четверг на 17:00 по местному времени (19:00 мск).

Изначально на пост главы регионального правительства была предложена кандидатура бежавшего в Бельгию Карлеса Пучдемона. На территории Испании действует ордер на арест политика, которого прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате после попыток добиться независимости Каталонии. В связи с этим он не исключал возможности занять данную должность дистанционно. Тем не менее Конституционный суд выступил против такого развития событий.

Тогда Пучдемон предложил, чтобы на пост каталонского лидера была выдвинута кандидатура его соратника депутата Жорди Санчеса, который проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу и был заключен под стражу на время разбирательств в середине октября прошлого года. Тем не менее в среду Санчес отказался от возможности претендовать на данную должность.

Ожидается, что в пятницу Верховный суд (ВС) Испании объявит обвинительные заключения проходящим по "сепаратистскому процессу" политикам. Туруль также числится среди тех, кого прокуратура страны обвиняет в бунте, мятеже и растрате. ВС также должен избрать меру пресечения для подозреваемых.

Если суд решит заключить под стражу на время разбирательств депутата, то он не сможет претендовать на пост регионального лидера. Именно поэтому заседание намечено на четверг, то есть за день до постановления ВС.