"Черный четверг" массовых забастовок проводится во Франции

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Трудящиеся Франции проводят в четверг по призыву основных профсоюзов день массовых забастовок и митингов. Как подчеркнули в своих заявлениях профсоюзы, данные мероприятия пройдут в знак протеста против планов правительства осуществить реформы в ряде экономических и социальных секторов, в результате которых могут пострадать права трудящихся. Из-за своих крупнейших запланированных масштабов день акций протеста уже получил во французских СМИ название "черный четверг".
Основные акции проведут французские железнодорожники, крайне недовольные намерением правительства отменить их особый социальный статус, позволявший ранний выход на пенсию и гарантировавший ее высокий уровень. Уже вечером в среду в Париже и ряде крупных городов железнодорожниками были отменены многие рейсы. Всего в четверг будут выполнены лишь 40% выездов на маршруты высокоскоростных экспрессов TGV, 50% рейсов региональных поездов и 25% - междугородных. В столичном регионе Иль-де-Франс отменяются около 30% рейсов.
Дирекция Национального общества железных дорог Франции (SNCF) рекомендовала жителям ряда районов страны по возможности не пользоваться поездами в этот день. С 3 апреля ситуация лишь ухудшится, и забастовка железнодорожников приобретет невиданные для Франции масштабы. Она станет возобновляемой в течение трех месяцев - желдороги будут бастовать по два дня подряд через каждые три дня. По мнению экспертов, выступивших в эфире радиостанции Frenceinfo, это может привести "к полному хаосу в транспортной системе Франции".
В забастовках "черного четверга" намерены также принять активное участие авиадиспетчеры трех основных аэропортов, обслуживающих Париж: Руасси - Шарль де Голль, Орли и Бове. Это, как предупредило Главное управление гражданской авиации республики, приведет к отмене не менее 30% рейсов. При этом, по данным France-Presse, все запланированные на этот день дальнемагистральные рейсы будут выполнены в соответствии с расписанием. Однако аэропорты предупреждают пассажиров, что им следует выезжать в их направлении как можно раньше, учитывая сложную ситуацию на дорогах.
Забастовка в стране будет широко поддержана работниками государственных учреждений. В ряде лицеев и школ не намерены проводить занятие до 100% учителей, относящихся во Франции к категории госслужащих. Закроются многие детские сады и ясли. Все это поставит многих работающих французов в сложное положение, так как им не с кем будет оставить дома детей.
Ряд СМИ, в частности агентство France-Presse, отмечают, что четверг станет крайне серьезным испытанием и для самого президента Франции Эмманюэля Макрона и его правительства, "проверкой на то, способны ли они урегулировать крупные социальные протесты и осуществить в такой ситуации намеченные реформы во Франции".