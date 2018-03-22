Саммит ЕС рассмотрит пошлины США и Brexit, а инцидент в Солсбери - по остаточному принципу

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Главными темами саммита ЕС 22-23 марта в Брюсселе станет обсуждение планов США ввести торговые пошлины на металлы, возможные ответные шаги ЕС, а также принятие стратегии по второму этапу переговоров по выходу Великобритании из ЕС (Brexit). Об этом написал глава Европейского совета Дональд Туск в открытом письме - приглашении лидерам 28 стран Евросоюза на саммит.

Вынесенная на повестку дня в последний момент история с инцидентом в Солсбери будет лишь кратко рассмотрена в конце рабочего ужина глав государств в четверг, по ней будет принято заявление о солидарности с Лондоном. Тема санкций вообще не обсуждается.

Еврохимзащита

"В конце рабочего ужина [в четверг] мы утвердим заявление по нападению в Солсбери", - заявил Туск. "После нападения в Солсбери мы должны не только выразить нашу полную солидарность с Великобританией, но также сделать операционные выводы, поскольку этот инцидент представляет вызов нашей общей безопасности", - добавил он.

"Я предлагаю усилить сотрудничество ЕС, НАТО и всех наших правительств в сфере химической, бактериологической и радиационной защиты", - сказал Туск. Он также призвал укрепить кибероборону и устойчивость против гибридных угроз.

Ранее на брифинге в Брюсселе представитель Совета ЕС сообщил журналистам, что страны сообщества в настоящее время не обсуждают возможность введения новых санкций против РФ. "Я знаю, что были спекуляции на эту тему, но на данный момент ЕС не обсуждает введение новых санкций против России в связи с инцидентом в Солсбери", - сказал он.

По словам дипломата, Великобритания не просила Брюссель о введении новых ограничительных мер в отношении России. "Такого предложения пока не поступало", - сказал он. Другой дипломат пояснил ТАСС, что Лондон не вносит на рассмотрение вопрос о санкциях, опасаясь, что решение об этом будет блокировано рядом стран сообщества, что испортит сигнал о солидарности Евросоюза с Великобританией.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Торговые войны союзников

В своем письме лидерам стран ЕС Туск уделил основное внимание риску начала новых торговых войн между ЕС и США. "Сначала мы обсудим торговлю. Мы поддержим Еврокомиссию, которая в настоящее время ведет переговоры с США о том, как исключить ЕС из планов США по ведению пошлин на сталь и алюминий. Но мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям", - заявил Туск.

Тему различных сценариев действий ЕС Еврокомиссия подробно раскрыла в течение двух последних недель. Речь идет о мерах по защите своего рынка от избытка стали и алюминия, иску в ВТО и ответным торговым ограничениям против США. "Если переговоры не приведут к результатам, то у ЕС не будет другого выбора, кроме как принять ответные меры в рамках ВТО", - повторил в свою очередь европейский чиновник на брифинге к саммиту в Совете ЕС.

По его словам, в настоящее время еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём находится на пути в Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими коллегами. "Конечно, саммит учтет результаты этих переговоров, - отметил дипломат. - Но в заключениях саммита лидеры поддержат предложения и рекомендации Еврокомиссии. Также мы полагаем, что ЕС должен быть более разумным и ответственным, чем наши американские партнеры".

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. При этом он не исключил, что ряд стран будет освобожден от выплат таможенных сборов, среди них Канада, Мексика и Австралия.

Сразу после этого в Брюсселе сразу несколько европейских чиновников заявили, что это решение США поставит окончательный крест на возможности возобновления переговоров по соглашению о свободной торговле между ЕС и США (TTIP).

Развод по-европейски

"Мы будем обсуждать переговоры по Brexit и то, как подойти к остающейся части переговоров с Великобританией. Нам необходима широкая переговорная стратегия, поэтому я хочу, чтобы определили набор принципов строительства будущих отношений с Соединенным королевством", - написал в своем послании Дональд Туск. Cогласование будущих отношений ЕС и Великобритании - это второй этап переговоров по Brexit, который предполагалось начать с начала этого года, однако этого не произошло до сих пор в результате того, что разногласия, возникшие на первом этапе дискуссий, посвященных условиям "европейского развода", так и не были преодолены. Стороны так и не смогли договориться о режиме прозрачности границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.

Туск констатировал, что в понедельник переговорщики ЕС и Великобритании "смогли достичь соглашения лишь по части положений соглашения о выходе". "Вопрос о том, сможет ли Европейский совет (саммит ЕС) одобрить это, пока остается открытым", - заявил он.

Переговоры по стратегии ЕС по Brexit будут происходить, естественно, без участия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, которую попросят удалиться на второй день саммита.