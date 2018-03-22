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Канадская субмарина Chicoutimi вернулась на базу после патрулирования акватории близ КНДР

Международная панорама
22 марта, 1:49 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 22, марта. /ТАСС

Отмечается, что подлодка в ходе выполнения своей миссии взаимодействовала с кораблями флотов США, Японии, Австралии и Франции

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ОТТАВА, 22 марта. /ТАСС/. Канадская подводная лодка Chicoutimi вернулась в порт приписки Эскимолт (провинция Британская Колумбия) после выполнения миссии по патрулированию акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом говорится в заявлении министерства национальной обороны Канады, которое в среду поступило в представительство ТАСС.

"Субмарина Chicoutimi благополучно завершила шестимесячное пребывание в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - сказали в ведомстве. - Это четкая демонстрация приверженности Канады делу создания и расширения стратегического взаимодействия с ключевыми региональными союзниками". В коммюнике отмечается, что подлодка в ходе выполнения своей миссии, детали которой не раскрываются, взаимодействовала с кораблями флотов США, Японии, Австралии и Франции.

Ранее канадский телеканал CBC сообщал, что Chicoutimi занималась патрулированием акватории Тихого океана вблизи Корейского полуострова с целью отслеживать возможные незаконные поставки санкционных товаров в КНДР. В задачи лодки, в частности, входило слежение за всеми военными и гражданскими судами, которые "ведут подозрительную деятельность в акватории", а также незаметное фиксирование таких событий, как взлеты и посадки самолетов на суше. Отмечалось, что это необходимо для предотвращения возможных поставок в КНДР, например, нефтепродуктов, что запрещено санкциями Совбеза ООН.

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