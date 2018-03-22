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СМИ: определен главный подозреваемый в атаке на кортеж премьера Палестины в Газе

Международная панорама
22 марта, 1:38 UTC+3 КАИР КАИР 22, марта. /ТАСС

Как заявили представители движения ХАМАС, им "удалось достичь значительного прогресса в раскрытии обстоятельств подрыва кортежа главы правительства"

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КАИР, 22 марта. /ТАСС/. Подчиняющееся ХАМАС министерство внутренних дел и национальной безопасности в Газе заявило в среду об установлении главного подозреваемого в атаке на кортеж палестинского премьер-министра Рами Хамдаллы и объявило вознаграждение за информацию о его местонахождении. Об этом сообщило палестинское агентство Maan.

"Анас Абдель Малик Абдель Кадер Абу Хуса 1992 года рождения является главным подозреваемым в подрыве кортежа Рами Хамдаллы на минувшей неделе, - говорится в обнародованном заявлении ведомства, которое распространило также фотографию молодого человека, уроженца города Джабалия на севере прибрежного анклава. - За любую информацию, способствующую его поимке и аресту, будет выплачено вознаграждение в размере $5000. В то же время укрывательство преступника будет караться по закону".

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Как заявили представители движения ХАМАС, им "удалось достичь значительного прогресса в раскрытии обстоятельств подрыва кортежа главы правительства".

13 марта колонна автомобилей, в которой находились Хамдалла и глава общей службы разведки Маджед Фарадж, была подорвана на заложенной на обочине дороги самодельной бомбе спустя минуты после въезда в сектор. В результате ранения получили несколько охранявших кортеж силовиков. Сам премьер не пострадал и позднее принял участие в запланированной церемонии открытия станции по очистке сточных вод.

Пять месяцев назад в Каире было подписано соглашение об окончательном примирении между противоборствующими палестинскими фракциями ФАТХ и ХАМАС, которых поддержали другие политические организации и силы. Стороны договорились, что правительство национального согласия возьмет на себя всю полноту полномочий на всех палестинских территориях до 1 декабря. До этого времени, согласно условиям сделки, должна была также состояться и передача контроля коалиционному кабинету и президентской гвардии, подчиняющейся палестинской администрации на Западном берегу, над единственным на границе Египта и сектора Газа погрантерминалом в Рафахе. Позднее фракции организовали еще несколько раундов переговоров в Каире, в том числе по вопросам формирования нового правительства, проведения выборов, реформирования Организации освобождения Палестины и развертывания сил палестинской администрации в Газе.

Однако некоторое время спустя между ФАТХ и ХАМАС возникли новые разногласия. В итоге представителям движений пришлось признать, что они пока не могут договориться о механизмах беспрепятственной деятельности правительства в секторе и его совместного функционирования с властями на Западном берегу, а также о конкретных сроках, когда эта схема начнет работать.

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