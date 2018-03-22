Президент Мексики поздравил Владимира Путина с победой на выборах

МЕХИКО, 22 марта. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето направил поздравительное письмо Владимиру Путину в связи с переизбранием его на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщило в среду министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

"В своем послании президент Пенья Ньето пожелал успехов президенту Путину в ходе его четвертого срока и выразил уверенность в том, что Мексика и Россия продолжат укреплять узы дружбы и сотрудничества, которыми характеризуются их отношения", - говорится в тексте заявления.

В России 18 марта состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.