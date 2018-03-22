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Президент Мексики поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Международная панорама
22 марта, 2:00 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 22, марта. /ТАСС

Энрике Пенья Ньето выразил уверенность в том, что Мехико и Москва продолжат "укреплять узы дружбы и сотрудничества, которыми характеризуются их отношения"

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МЕХИКО, 22 марта. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето направил поздравительное письмо Владимиру Путину в связи с переизбранием его на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщило в среду министерство иностранных дел латиноамериканской страны.

"В своем послании президент Пенья Ньето пожелал успехов президенту Путину в ходе его четвертого срока и выразил уверенность в том, что Мексика и Россия продолжат укреплять узы дружбы и сотрудничества, которыми характеризуются их отношения", - говорится в тексте заявления.

В России 18 марта состоялись выборы президента. По предварительным данным ЦИК РФ, действующий глава государства Владимир Путин набирает свыше 76,6% голосов, побеждая в первом туре.

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