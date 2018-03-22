Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы приветствовала отставку президента Перу

ТАСС, 22 марта. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес положительно оценила решение президента Перу Педро Пабло Кучински уйти в отставку. Мнение о случившемся политик высказала в среду на своей странице в Twitter.

"С отставкой верного представителя янки и послушного союзника [президента США] Дональда Трампа, который сам себя называл собакой империи, начинается нравственное возрождение Латинской Америки, - написала Родригес. - Этот неприятный персонаж, который хвастался своим американским паспортом, отправится на свалку истории. Да здравствует Перу".

Comienza recomposición moral de América Latina con la renuncia de fiel representante yankee y aliado sumiso de @realDonaldTrump autodenominado cachorro del imperio! Este nefasto personaje q se vanagloriaba de su pasaporte gringo pasará al basural de la historia! Que viva Perú! pic.twitter.com/19jk8YBp6s — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 21 March 2018

Кучински неоднократно подвергал критике действия венесуэльских властей во главе с президентом Николасом Мадуро. МИД Перу 13 февраля объявил о решении отказать лидеру Боливарианской Республики в участии в Саммите Америк, который пройдет в Лиме в апреле текущего года.

В среду Кучински подтвердил свое решение уйти в отставку с поста президента. В пятницу первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо будет приведен к присяге в качестве главы государства.