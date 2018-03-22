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Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы приветствовала отставку президента Перу

Международная панорама
22 марта, 3:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Дельси Родригес считает, что "этот неприятный персонаж, который хвастался своим американским паспортом, отправится на свалку истории"

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ТАСС, 22 марта. Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес положительно оценила решение президента Перу Педро Пабло Кучински уйти в отставку. Мнение о случившемся политик высказала в среду на своей странице в Twitter.

"С отставкой верного представителя янки и послушного союзника [президента США] Дональда Трампа, который сам себя называл собакой империи, начинается нравственное возрождение Латинской Америки, - написала Родригес. - Этот неприятный персонаж, который хвастался своим американским паспортом, отправится на свалку истории. Да здравствует Перу".

Кучински неоднократно подвергал критике действия венесуэльских властей во главе с президентом Николасом Мадуро. МИД Перу 13 февраля объявил о решении отказать лидеру Боливарианской Республики в участии в Саммите Америк, который пройдет в Лиме в апреле текущего года.

В среду Кучински подтвердил свое решение уйти в отставку с поста президента. В пятницу первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо будет приведен к присяге в качестве главы государства.

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Персоны
Трамп, Дональд Мадуро, Николас Кучински, Педро Пабло
Страны
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