Сессия парламента КНДР назначена на 11 апреля

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Шестая по счету сессия Верховного народного собрания (ВНС, парламент страны) КНДР 13-го созыва состоится 11 апреля. Об этом в четверг сообщило агентство ЦТАК.

Более подробной информации не приводится. Последний раз сессия ВНС проходила 11 апреля прошлого года. Тогда она совпала с проведением собраний и симпозиумов по случаю пятой годовщины вступления Ким Чен Ына на высшие государственные и партийные посты КНДР. В настоящее время он является председателем Трудовой партии Кореи и Госсовета страны, командует вооруженными силами народной республики в звании маршала КНДР.

Высший законодательный орган КНДР состоит из 687 парламентариев. Как правило, депутаты собираются в столице один-два раза в год, чтобы в течение однодневной сессии одобрить пакет наиболее важных законопроектов, а также кадровые назначения. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума ВНС, который возглавляет ветеран северокорейской политики Ким Ён Нам.