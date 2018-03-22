СМИ: противники закона о "Большом брате" могут выиграть референдум

ГААГА, 22 марта. /ТАСС/. Неясность сохраняется в Нидерландах относительно результатов референдума по закону о "Большом брате". Как свидетельствуют данные Нидерландской телерадиовещательной корпорации, после подсчета более 75% голосов противники расширения полномочий голландских спецслужб одерживают победу, однако с минимальным перевесом.

Согласно имеющейся на данный момент информации, 48,7% избирателей высказались против закона, тогда как 47,3% поддержали расширение полномочий спецслужб. Остальные 4% бюллетеней признаны недействительными. Явка составляет 51,1%, то есть значительно превышает отметку в 30%, которая должна быть достигнута для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Проведенный ранее центром по исследованию общественного мнения Ipsos экзитпол показал, что закон о "Большом брате" нашел поддержку у 49% голландских избирателей, в то время как 48% высказались против закона, а явка составляется 48%. При этом в компании добавили, что погрешность как по явке, так и по результатам составляет 5%.

Премьер готов к любому развитию событий

Премьер-министр страны Марк Рютте уже заявил, что если большинство, даже минимальное, поддержит закон, то правительство не намерено ничего делать. Если же избиратели выскажутся против, то кабинет министров "будет вынужден снова обсудить этот акт".

Лидер "Зеленых левых" Йессе Клавер призвал правительство быть готовым к внесению в закон поправок даже в случае победы с минимальным перевесом. "Это будет хорошим сигналом для общества", - полагает он.

В то же время референдум носит консультативный характер, то есть правительству будет необязательно учитывать его результаты. На то, что в случае наиболее неблагоприятного расклада события могут развиваться по такому сценарию намекнул ранее, в частности, лидер входящей в правящую коалицию партии "Христианско-демократический призыв" Сибранд Бюма. По его словам, результат референдума не будет иметь значения, поскольку правительство уже приняло решение об отмене самого закона о консультативных референдумах. Более того, по мнению политика, "это просто уму непостижимо", чтобы в современном мире спецслужбы не имели право отслеживать интернет-трафик.

Что будет разрешено "Большому брату"

Обновленная версия закона о службах разведки и безопасности предоставляет двум структурам - Службе общей разведки и безопасности и Службе военной разведки и безопасности - дополнительные возможности. В частности, они смогут в массовом порядке перехватывать онлайн-коммуникацию, в том числе и граждан, которые не находятся под подозрением. Хранить полученные данные будет разрешено до трех лет, даже если информация не имеет отношения к текущим расследованиям, а под действие закона будут подпадать все без исключения устройства, в том числе мобильные телефоны, компьютеры и приставки для цифрового телевидения.

Также спецслужбы получат возможность создать ДНК-базу любых граждан. Кроме того, обе структуры смогут делиться с иностранными коллегами полученными данными, даже без предварительного самостоятельного анализа.

Последний референдум

Этот референдум будет вторым и, по всей видимости, последним проведенным в соответствии с законом о консультативных референдумах. Первое голосование было проведено 6 апреля 2016 года по вопросу ассоциации ЕС и Украины. Он закончился победой противников соглашения, что доставило немало хлопот правительству - премьер-министру Марку Рютте даже пришлось провести сложные переговоры в Брюсселе, по результатам которых было принято заявление саммита ЕС по Украине, учитывающее обеспокоенность тех, кто голосовал против ассоциации.

Однако месяц назад нижняя палата национального парламента проголосовал за отмену этого закона. Решение должно получить одобрение верхней палаты, но сюрпризов там не ожидается, поскольку у правящей коалиции - инициаторов отмены закона - там также имеется хоть и минимальное, но большинство.