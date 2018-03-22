Токио ожидает продвижения диалога с Москвой перед визитом Абэ в Россию

ТОКИО, 22 марта. /ТАСС/. Японское правительство ожидает продвижения диалога с Москвой на различных уровнях в преддверии намеченного на конец мая визита премьер-министра Синдзо Абэ в Россию. Об этом в четверг заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"На встрече глав МИД Японии и России обсуждались двусторонние вопросы, в первую очередь проблема мирного договора, а также был проведен откровенный обмен мнениями по международным темам, включая проблему Северной Кореи. Наша страна и Россия являются важными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В преддверии намеченного на май визита премьера Абэ в РФ мы ожидаем продвижения диалога [с Москвой] на различных уровнях", - сказал он.

21 марта в Токио прошла встреча японского министра иностранных дел Таро Коно с его российским коллегой Сергеем Лавровым. Одной из главных задач их переговоров стала подготовка официального визита Абэ в Россию. Стороны обсудили ряд традиционных вопросов двухсторонней повестки, включая заключение мирного договора и ведение совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, а также актуальные международные проблемы, в том числе размещение противоракетной обороны (ПРО) США на территории Японии.

Комментируя заявление Лаврова о том, что планы размещения элементов системы ПРО США в Японии напрямую затрагивают безопасность России, Суга отметил, что эти меры "не направлены на то, чтобы угрожать соседним странам, а необходимы для защиты жителей Японии".

Как сообщил глава МИД РФ журналистам по итогам переговоров с Коно, японский лидер в ходе своего визита проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, станет почетным гостем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который запланирован на 24-26 мая, и примет участие в открытии перекрестного Года культуры РФ и Японии в Большом театре.