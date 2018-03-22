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CNN: спецпрокурор США составил список тем, которые он бы хотел обсудить с Трампом

Международная панорама
22 марта, 7:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, марта. /ТАСС

Как следует из документов, Роберта Мюллера, в частности, интересуют обстоятельства увольнения помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми

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НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курирующий расследование о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы, подготовил предварительный список вопросов, которые он хотел бы задать американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

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По сведениям его источников в администрации США, данный перечень уже направлен адвокатам Трампа. Как следует из документов, Мюллера, в частности, интересуют обстоятельства увольнения помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми.

В аппарате спецпрокурора, по сведениям CNN, также рассчитывают получить дополнительную информацию о состоявшейся летом 2016 года встрече сына главы американской администрации Дональда Трампа - младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. Кроме того, Мюллер хочет узнать больше о том, какую роль Трамп сыграл в подготовке заявления, опубликованного после появления в СМИ информации об указанной встрече.

Телеканал отмечает, что данный список может не являться полным. Ясности относительно того, встретиться ли в итоге Трамп с Мюллером и ответит ли на его вопросы, пока нет.

С мая 2017 года Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году. На данный момент в рамках разбирательства обвинения предъявлены 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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Персоны
Флинн, Майкл Коми, Джеймс Трамп, Дональд Мюллер, Роберт
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