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СМИ: курдские бойцы убили в Африне свыше 20 турецких солдат и боевиков оппозиции

Международная панорама
22 марта, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Уточняется, что в округе Ширава бойцы СНС подбили бронемашину, в результате погибли пять турецких военнослужащих

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ТАСС, 22 марта. Бойцы курдских отрядов атаковали позиции турецких войск и формирований "Сирийской свободной армии" (ССА) в регионе Африн (65 км от Алеппо). Как сообщил в четверг агентству ANF представитель штаба "Сил народной самообороны" (СНС) Нури Махмуд, в ходе проведенных операций в районе Джиндерес и Бюльбюль было убито 18 турецких солдат и боевиков ССА.

В округе Ширава бойцы СНС подбили бронемашину, погибли пять турецких военнослужащих.

Административный центр Африн перешел под контроль Турции и поддерживаемых ею формирований 18 марта. Курдские жители в большинстве своем покинули город и переместились в районы, находящиеся под защитой сирийской армии. Отряды СНС заявили о переходе к тактике партизанской войны против турецких войск на севере Сирии.

20 марта президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена продолжать военные действия против СНС "до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы". В этих районах курды создали автономную администрацию.

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Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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