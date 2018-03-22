Figaro: Саркози назвал ложью обвинения в свой адрес по делу о финансировании выборов

ТАСС, 22 марта. Бывший президент Франции Николя Саркози заявил судьям о безосновательности выдвинутых в его адрес обвинений о незаконном финансировании предвыборной кампании 2007 года Ливией, подчеркнув, что у следствия отсутствуют какие-либо материальные доказательства в подтверждение этой версии. Об этом в четверг сообщила газета Le Figaro, приведя выдержку из заявления политика судьям на допросе.

Как подчеркивает Саркози, все обвинения в его адрес выстроены на голословных заявлениях экс-лидера Ливии Муамара Каддафи и его ближайшего окружения, а также опираются на показания франко-ливанского бизнесмена Зияда Таккьедина, который утверждал, что имел доступ в кулуары французского правительства. Все эти утверждения, настаивает экс-президент, не соответствуют действительности.

"Я обвинен без каких-либо материальных доказательств на основании заявлений господина Каддафи, его сына, его племянника, его кузена, его официального представителя, его бывшего министра и по заявлениям господина Такиеддина, о котором известно, что он многократно получал деньги от ливийсокого государства. Я бы сказал, что он грабил ливийское государства. Относительно господина Таккьедина хотел бы вам напомнить, что он не подтверждает ни одной встречи со мной за период с 2005 по 2011 годы", - подчеркивал Саркози.

Все ранее проводившиеся расследования по этому вопросу, добавил бывший глава государства, не смогли подтвердить высказывания Таккьедина о том, что существовали какие-либо схемы перевода денег от клана Каддафи непосредственно Саркози и его окружению. "Все расследования показывают, что я никогда не был близок с Таккьедином, он сам заявил, что я никогда не принимал его в Елисейском дворце. Учитывая отсутствия достоверности, заявления господина Таккьедина никак не могут являться вескими доказательствами, учитывая его уголовное прошлое и многочисленные противоречивые высказывания, которые он делал", - указал Саркози.

Ливийское дело

Во вторник утром Николя Саркози был вызван на допрос в Центральное управление по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми правонарушениями в город Нантер, где его поместили под стражу. Переночевать ему разрешили дома, однако в среду утром допросы возобновились и продолжались до вечера - в общей сложности почти 26 часов.

По итогам допросов бывшему президенту были официально предъявлены обвинения по статьям о получении взяток, незаконном финансировании предвыборной кампании и нарушениях в использовании госсредств. Сам Саркози был выпущен на свободу, но помещен под судебный контроль в статусе подследственного.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства.

В рамках расследования нелегального получения средств со стороны Ливии Саркози задерживается для дачи показаний впервые. Следствие по данному делу было начато пять лет назад. Следователи располагают показаниями посредника, Зиада Таккьедина, который утверждает, что передал представителям Саркози и ему лично "три чемоданчика с деньгами, полученными из Ливии". По данным СМИ, речи идет не менее чем о €5 млн.