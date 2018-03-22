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Комитет Рады поддержал арест Надежды Савченко

Международная панорама
22 марта, 11:11 дата обновления: 22 марта, 11:14 UTC+3

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее попросил регламентный комитет Рады предоставить разрешение задержать и арестовать депутата

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Надежда Савченко

Надежда Савченко

© Michele Tantussi/Getty Images

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Члены регламентного комитета Верховной рады проголосовали за возможность привлечения к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Надежды Савченко. Все три решения были приняты в четверг единогласно.

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Окончательно вопрос может быть решен в парламенте уже в четверг.

С соответствующими представлениями 15 марта обратился генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в связи с тем, что Савченко подозревается в намерении совершить теракт в сессионном зале парламента страны. "Мы подозреваем Савченко в сговоре с целью изменения конституционного строя силовым способом, в подготовке посягательства на жизнь президента Украины.., в подготовке к теракту, в содействии деятельности террористической организации ДНР (Донецкой народной республики), в ношении, приобретении, передаче оружия", - перечислил в ходе заседания комитета Луценко.

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