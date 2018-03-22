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СМИ: операция по выводу боевиков и их семей началась в городе Хараста в Восточной Гуте

Международная панорама
22 марта, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

По условиям соглашения, боевики, которые пожелают остаться в Харасте, смогут воспользоваться амнистией и сдадутся властям

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ТАСС, 22 марта. Колонна автобусов и карет Сирийского общества Красного Полумесяца прибыла в четверг в город Хараста (8 км от Дамаска) для эвакуации членов вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам" и их семей в провинцию Идлиб. Как сообщил телеканал Syria, сирийские военнослужащие расчистили проезд к площади Эс-Санавия, где собралась большая группа боевиков и их родственники. Операция по их выводу пройдет в два этапа. Всего на север Сирии будет перемещено 1,5 тыс. боевиков и свыше 6 тыс. членов их семей.

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"Ахрар аш-Шам" согласилась капитулировать в обмен на предоставление ее отрядам безопасного прохода с оружием в провинцию Идлиб, которую контролируют бандформирования. По условиям соглашения, боевики, которые пожелают остаться в Харасте, смогут воспользоваться амнистией и сдадутся властям для прохождения проверки в правоохранительных органах. 30 из них в среду уже сложили оружие.

"Ахрар аш-Шам" является одной из крупнейших группировок вооруженной оппозиции, которая в основном базируется в Идлибе и к северо-западу от Алеппо. В ее рядах насчитывается около 20 тыс. боевиков-салафитов, приверженцев радикального ислама. "Ахрары" не участвовали в международных совещаниях, которые проводили в 2017 году в Астане гаранты перемирия в Сирии (Россия, Турция и Иран), однако они не препятствовали установлению зон деэскалации и придерживались режима прекращения огня.

Представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин в среду сообщил, что для обеспечения безопасного выхода мирных жителей из населенного пункта Хараста в Восточной Гуте был открыт третий гуманитарный коридор. По его сведениям, им воспользовались 315 человек, в том числе 15 боевиков, пожелавших прекратить сопротивление.

Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению были выведены свыше 86 тыс. человек.

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