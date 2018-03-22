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Китай назвал пережитками холодной войны попытку отнести институты Конфуция к иноагентам

Международная панорама
22 марта, 12:28 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, марта. /ТАСС

Ранее представители Республиканской партии США предложили объявить действующие на территории страны институты иноагентами, наносящими вред национальной безопасности Соединенных Штатов

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ПЕКИН, 22 марта. /ТАСС/. Предложение представителей Республиканской партии США причислить китайские институты Конфуция к вредоносным иноагентам не более чем пережиток времен холодной войны и не должно претендовать на роль признаваемой всеми истины. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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"Мы не будем расстраиваться из-за таких [нелестных] отзывах о китайских институтах Конфуция, поскольку подобных взглядов придерживаются лишь отдельные представители американской общественности. <…> Китайская сторона склонна рассматривать эти суждения как пережитки времен холодной войны", - отметила она.

Дипломат подчеркнула, что КНР придерживается исключительно мирного пути развития, а также взаимодействия с другими странами и заинтересована в формировании "равноправного человечества с единой судьбой".

Ранее представители Республиканской партии предложили объявить действующие на территории США институты Конфуция, в которых американской молодежи преподаются китайский язык и основы культуры Китая, к иноагентам, наносящим вред национальной безопасности Соединенных Штатов. В качестве аргумента было отмечено, что в перспективе это может привести к появлению американских политиков и общественных деятелей, которые окажутся прокитайски настроены.

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