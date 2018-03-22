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Премьер Сингапура пригласил Путина принять участие в Восточноазиатском саммите

Международная панорама
22 марта, 12:17 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Саммит запланирован на ноябрь

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СИНГАПУР, 22 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет здесь в ноябре. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы правительства, направленной российскому лидеру после победы на президентских выборах, сообщили в четверг ТАСС в посольстве РФ в Сингапуре.

"От имени правительства Сингапура выражаю самые теплые поздравления в связи с переизбранием на пост президента", - указывается в послании. "Являясь в нынешнем году председателем в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Сингапур примет 13-й Восточноазиатский саммит. Россия является ценным партнером АСЕАН, пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас принять участие в саммите, который пройдет в ноябре", - отметил Ли Сянь Лун.

Премьер Сингапура напомнил, что "нынешний год ознаменован 50-летием установления дипломатических отношений между Сингапуром и РФ". "Наши государства разделяют множество взаимных интересов, в том числе в торговле, инвестиционном сотрудничестве. Кроме того, наблюдается прогресс в продолжающихся переговорах о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром", - добавил глава правительства.

Восточноазиатский саммит объединяет десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, Японию и США.

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Персоны
Ли, Сянь Лун Путин, Владимир Владимирович
Темы
Евразийский экономический союз
Страны
США Индия Китай Япония Россия Мьянма Бруней Таиланд Вьетнам Сингапур Камбоджа Австралия Филиппины Индонезия Новая Зеландия Республика Корея
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