Премьер Сингапура пригласил Путина принять участие в Восточноазиатском саммите

СИНГАПУР, 22 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в Восточноазиатском саммите, который пройдет здесь в ноябре. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы правительства, направленной российскому лидеру после победы на президентских выборах, сообщили в четверг ТАСС в посольстве РФ в Сингапуре.

"От имени правительства Сингапура выражаю самые теплые поздравления в связи с переизбранием на пост президента", - указывается в послании. "Являясь в нынешнем году председателем в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Сингапур примет 13-й Восточноазиатский саммит. Россия является ценным партнером АСЕАН, пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас принять участие в саммите, который пройдет в ноябре", - отметил Ли Сянь Лун.

Премьер Сингапура напомнил, что "нынешний год ознаменован 50-летием установления дипломатических отношений между Сингапуром и РФ". "Наши государства разделяют множество взаимных интересов, в том числе в торговле, инвестиционном сотрудничестве. Кроме того, наблюдается прогресс в продолжающихся переговорах о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром", - добавил глава правительства.

Восточноазиатский саммит объединяет десять стран АСЕАН (Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, Японию и США.