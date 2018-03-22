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Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко

Международная панорама
22 марта, 13:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, марта. /ТАСС

Ране регламентный комитет Рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата

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КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Расследование дела депутата Верховной рады Надежды Савченко потребует два-три месяца. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в четверг в парламенте во время рассмотрения вопроса о снятии с нее депутатской неприкосновенности.

"Нам нужно два-три месяца, чтобы завершить расследование и передать дело в суд", - сказал он.

При этом Луценко не исключил, что может потребоваться психиатрическое обследование депутата. "В перечне первоочередных следственных действий, запланированных на сегодня, стоит проведение психиатрической экспертизы Савченко. Это снимет все вопросы", - добавил генпрокурор.

Ранее в четверг регламентный комитет Верховной рады дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

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