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СМИ: первая группа боевиков вышла по коридору из Харасты в Восточной Гуте

Международная панорама
22 марта, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Согласно условиям капитуляции, боевики и члены их семей направятся на автобусах в Идлиб, их будут сопровождать сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца

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ТАСС, 22 марта. Группа из 209 человек, включая 27 боевиков - членов вооруженной группировки "Ахрар аш-Шам", вышла в четверг по гуманитарному коридору Маварид-эль-Маия из пригорода сирийской столицы Хараста. Об этом сообщил телеканал Syria. По его информации, среди вышедших мирных жителей 51 женщина, 68 детей и 63 мужчины.

Согласно условиям капитуляции, боевики и члены их семей направятся на автобусах из Восточной Гуты в провинцию Идлиб. Их будут сопровождать сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца. Всего на север Сирии будет перемещено 1,5 тыс. боевиков "Ахрар аш-Шам" и свыше 6 тыс. членов их семей. После их отъезда пригород Хараста будет полностью освобожден бандформирований.

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