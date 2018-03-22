Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя

Международная панорама
22 марта, 14:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, марта. /ТАСС

Депутат Верховной рады объявила также, что она - герой и представляет в зале простой народ

Поделиться
Материал из 1 страницы
Надежда Савченко

Надежда Савченко

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую Генпрокуратура страны подозревает в подготовке теракта в здании парламента, в четверг отказалась добровольно сдать мандат и звезду Героя Украины. С трибуны Рады она объявила, что она - герой и представляет в зале простой народ.

"Что следует сдать первым мандат или отказаться от звезды героя? - спросила она. - Люди, которые меня поддерживают говорят: "Звезду не отдавай!". По ее словам, даже если она согласится передать награду, которую ей в 2016 году вручал лично президент страны Петр Порошенко, то сторонники главы государства, против которого она сейчас, по сути, выступает, продолжат оскорблять ее. "Стоит ли мне отдавать звезду и предавать народ, но я не отдам!" - подчеркнула Савченко.

"Стоит ли отдавать мандат, - продолжила она. - Украинцы - это то, что дает вам право быть среди них [депутатов]. Это право, которое дает вам, чужеродным, быть в этом зале", - сказала она, чтобы подчеркнуть удаленность депутатов от простых граждан.

"Прокурор рассказал вам, что бывает от разлета бомб, а вы знаете, что тысячи людей знают на себе это, а кто-то попытался прекратить войну (в Донбассе - прим, ТАСС) из тех, кто тут?" - заключила она. Ее слова зал встретил окриками и неодобрительным гомоном.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 марта обратился в Раду с прошением лишить Савченко неприкосновенности и придать суду в связи с тем, что ее подозревают в подготовке теракта в сессионном зале парламента, незаконном обороте оружия и содействии провозглашенной Донецкой народной республики. Ранее в четверг регламентный комитет Рады дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Порошенко, Петр Алексеевич
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
2
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
5
Генпрокуратура Украины обещает за два-три месяца завершить расследование дела Савченко
6
Рада дала согласие на арест Савченко
7
"Эхо Москвы" отзывает своих журналистов из Госдумы в связи с решением по Слуцкому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов