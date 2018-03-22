Савченко с трибуны Рады отказалась добровольно сдавать мандат и звезду героя

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую Генпрокуратура страны подозревает в подготовке теракта в здании парламента, в четверг отказалась добровольно сдать мандат и звезду Героя Украины. С трибуны Рады она объявила, что она - герой и представляет в зале простой народ.

"Что следует сдать первым мандат или отказаться от звезды героя? - спросила она. - Люди, которые меня поддерживают говорят: "Звезду не отдавай!". По ее словам, даже если она согласится передать награду, которую ей в 2016 году вручал лично президент страны Петр Порошенко, то сторонники главы государства, против которого она сейчас, по сути, выступает, продолжат оскорблять ее. "Стоит ли мне отдавать звезду и предавать народ, но я не отдам!" - подчеркнула Савченко.

"Стоит ли отдавать мандат, - продолжила она. - Украинцы - это то, что дает вам право быть среди них [депутатов]. Это право, которое дает вам, чужеродным, быть в этом зале", - сказала она, чтобы подчеркнуть удаленность депутатов от простых граждан.

"Прокурор рассказал вам, что бывает от разлета бомб, а вы знаете, что тысячи людей знают на себе это, а кто-то попытался прекратить войну (в Донбассе - прим, ТАСС) из тех, кто тут?" - заключила она. Ее слова зал встретил окриками и неодобрительным гомоном.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 марта обратился в Раду с прошением лишить Савченко неприкосновенности и придать суду в связи с тем, что ее подозревают в подготовке теракта в сессионном зале парламента, незаконном обороте оружия и содействии провозглашенной Донецкой народной республики. Ранее в четверг регламентный комитет Рады дал согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест.