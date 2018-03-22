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БДИПЧ ОБСЕ пока не комментирует задержание Савченко

Международная панорама
22 марта, 16:43 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина

При этом сообщается, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ "знает о развитии событий"

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ВАРШАВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) не комментирует задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко, но следит за развитием событий. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь Бюро Томас Раймер.

"Мы знаем о развитии событий, - сказал он. - На данный момент БДИПЧ нечего комментировать по этому вопросу".

Савченко была задержана в четверг в Киеве после того, как депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке государственного переворота.

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