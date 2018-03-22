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СМИ: во Львове бандеровский флаг будут вывешивать девять раз в году

Международная панорама
22 марта, 17:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, марта. /ТАСС

Одновременно с заседанием Львовского горсовета, на котором было принято такое решение, проходил митинг представителей националистических организаций

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КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Депутаты Львовского городского совета под давлением националистов поддержали постановление вывешивать на административных зданиях красно-черный флаг ОУН - УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) в даты, связанные с этими националистическими организациями. Об этом в четверг сообщило агентство УНН.

За соответствующее решение проголосовали 59 депутатов. Также бы утвержден перечень из девяти дат, когда рекомендуется вывешивать флаг на здании Львовского горсовета и учреждений местного самоуправления.

По данным агентства, одновременно с заседанием горсовета проходил митинг сотни представителей националистических организаций. Завершился пикет поджогом файеров. "Наши требования выполнены. Очень важно, что депутаты таки услышали людей. Теперь красно-черный флаг, символ борьбы за свободу Украины, будет развеваться рядом с сине-желтым флагом", - заявил один из организаторов пикета.

Ранее аналогичные решения принимали Львовский и Житомирский облсоветы, горсовет Черновцов и ряда др. городов и регионов.

Организация украинских националистов в годы Второй мировой войны сформировала УПА, вела борьбу против советской власти, а также совершала экстремистские националистические акции. На совести боевиков ОУН - УПА, которых по имени главы движения Степана Бандеры стали называть бандеровцами, - убийства сотен тысяч людей различных национальностей, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни в июле 1943 года отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов, жертвами чего стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики.

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