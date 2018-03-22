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Могерини предложила Лондону единство и поддержку ЕС в деле отравления Скрипаля

Международная панорама
22 марта, 16:34 UTC+3 БРЮССЕЛЬ 22, марта. /ТАСС

Глава европейской дипломатии отметила, что это и есть самый сильный политический сигнал со стороны Евросоюза

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БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Самый сильный политический сигнал, который страны ЕС могут предложить Лондону по делу Скрипаля - это единство. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на саммит ЕС, где британский премьер Тереза Мэй намерена призвать лидеров Евросоюза поддержать позицию Лондона.

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"Лидеры ЕС выразят Великобритании самую сильную поддержку после атаки в Солсбери. Самый сильный политический сигнал, который мы можем дать по Солсбери - это единство, единство и еще раз единство", - сказала она.

Ранее европейский источник в Брюсселе сообщил журналистам, что Лондон не запрашивал у ЕС введения новых санкций против РФ, опасаясь, что ряд стран ЕС могут заблокировать их принятие, из-за бездоказательности обвинений в адрес Москвы.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт- Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

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