Могерини предложила Лондону единство и поддержку ЕС в деле отравления Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Самый сильный политический сигнал, который страны ЕС могут предложить Лондону по делу Скрипаля - это единство. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на саммит ЕС, где британский премьер Тереза Мэй намерена призвать лидеров Евросоюза поддержать позицию Лондона.

"Лидеры ЕС выразят Великобритании самую сильную поддержку после атаки в Солсбери. Самый сильный политический сигнал, который мы можем дать по Солсбери - это единство, единство и еще раз единство", - сказала она.

Ранее европейский источник в Брюсселе сообщил журналистам, что Лондон не запрашивал у ЕС введения новых санкций против РФ, опасаясь, что ряд стран ЕС могут заблокировать их принятие, из-за бездоказательности обвинений в адрес Москвы.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт- Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.